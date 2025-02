Selon des scientifiques, Michel Barnier n’a jamais existé et n’était qu’une hallucination collective

“Une hallucination collective, c’est quand tout un groupe de personnes pense avoir vu quelque chose qui n’existe pas. Par exemple, il y a quelques mois, des gens d’un village étaient persuadés d’avoir vu un lynx alors qu’on n’en a jamais retrouvé. D’autres ont cru déceler de la tolérance et du respect dans le regard de Bruno Retailleau, mais ça n’a jamais pu être prouvé…” explique un chercheur au CNRS. Ce phénomène, plus fréquent qu’on ne l’imagine, né souvent d’un début de rumeur, qui prend une telle ampleur qu’on oublie qu’à la base, c’est juste un mec qui a dit ça sur X.

Le cas Michel Barnier, un cas d’école ?

Dans le cadre de Michel Barnier, l’explication est assez simple pour les scientifiques : “Cela faisait des semaines que les Français attendaient un nouveau gouvernement et donc un nouveau premier ministre. Pour soulager leur longue attente inexplicable, ils ont, inconsciemment, imaginé un nouveau premier ministre qui remplit les critères d’un premier ministre décevant : un homme plutôt vieux, avec un nom passe-partout, assez peu de charisme, un peu de droite mais pas non plus trop, et qui est totalement interchangeable. C’est comme ça qu’est né Michel Barnier. Mais il aurait très bien pu s’appeler Jean-Michel Legrand ou Bernard Blois, c’était pareil !”. Pour les chercheurs, ce qui assure que Michel Barnier n’existe pas, c’est qu’il n’y a aucun résultat ou aucune preuve d’action de sa part, qui puisse être décelée.

Comme l’expliquent les scientifiques, ces phénomènes apparaissent pour soulager les gens d’un manque ou d’une attente. Ainsi, les chercheurs expliquent que ce phénomène pourrait à nouveau surgir dans les prochains mois : “En 2025, on prévoit des hallucinations collectives sur la hausse du pouvoir d’achat, du respect des droits des femmes, ou encore des lois qui respectent la dignité humaine des migrants, car on n’est à peu près certains que le gouvernement ne remplira pas ces attentes.” Néanmoins, que les Français se rassurent (ou s’inquiètent), François Bayrou lui existe vraiment bien.