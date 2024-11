Pour empêcher toute forme de fraude, le Kentucky remplace tous ses bulletins par des bulletins Donald Trump

“On nous a déjà volé une élection une fois, ça n’arrivera plus !” nous confie hors de lui Djibril McFarren, assesseur dans la ville de Glasgow, en disposant sur une table plusieurs milliers de bulletins “Donald Trump”. “Après attention, nous sommes quand même attachés à la pluralité des opinions. Voilà pourquoi nous avons des bulletins “Donald Trump the best”, “Donald Trump 4ever” ou encore “Donald Trump 2024 – Shiny edition”. C’est important !” conclut-il, avant d’aller remettre droit une pile de bulletins “Donald Trump holographiques” sur le point de s’effondrer.

Une mesure radicale étendue à l’ensemble du Kentucky et permettant à chacun de voter en son âme et conscience pour la personne la plus en accord avec les convictions de Donald Trump.