Kamala Harris refuse finalement l’investiture du parti Démocrate pour l’élection présidentielle américaine

“Je crois qu’il y a eu un simple malentendu, je n’ai pas voulu me présenter à cette élection et j’espère que les Démocrates trouveront quelqu’un pour qui les Américains pourront voter de tout leur coeur et qui ne soit ni une femme, ni une minorité, ni un représentant de la démocratie” a-t-elle expliqué lors d’un point de presse avant de proposer un nom totalement rassembleur comme celui de Hillary Clinton.