Législatives – Elle fait barrage au Rassemblement National en votant Reconquête

“Je crois que les gens ne se rendent pas compte qu’on a un parti raciste, xénophobe et rétrograde aux portes du pouvoir” a expliqué la jeune femme dans une story Instagram. “Pour moi, hors de question de voir un fêlé misogyne, aux idéaux rances comme Bardella accéder à Matignon. J’appelle donc solennellement tout le monde à voter Éric Zemmour” a ajouté la jeune femme en ajoutant le lien de Reconquête en bas de son post.

“Faire barrage à tout prix”

La jeune femme concède pourtant que le parti de l’ancien candidat aux présidentielles n’est pas parfait. “Bien sûr, il manque de réalisme économique sur certains aspects et a manqué comme beaucoup le coche de la crise écologique. Mais il faut aller au-delà de nos différences et faire barrage à tout prix à la haine et à la division : il y a urgence.”

Si l’on en croit son dernier post, Laëtitia s’est depuis proposée pour prendre la procuration de ses amis qui ne seraient pas là lors du premier tour. “Bien sûr je respecterai leur décision, du moment qu’ils ne votent pas pour les extrêmes mais pour un parti progressiste comme Reconquête ou l’Union Populaire et Républicaine de François Asselineau”.

Photo : Crédits :vchal