Législatives – N’Golo Kanté toujours en tête des intentions de vote

Selon un sondage, N’Golo Kanté est la première personne citée par les Français répondant à la question « qui voyez-vous pour le poste de Premier ministre ? ». Le footballeur arrive en tête, loin devant le chef Philippe Etchebest et un tacos boeuf-fromage qui complètent le podium.

Selon les conclusions de l’enquête, en cas d’élection pendant un match de l’équipe de France, N’Golo Kanté serait élu dès le premier tour et bénéficierait d’un fort soutien à l’Assemblée. Pour une grande majorité de Français la discrétion et la modestie du footballeur restent les valeurs les plus citées pour expliquer leur choix. « On ne l’entend jamais, une qualité qui promet une longévité record pour le poste de Premier ministre » déclare Francis, 53 ans de Longjumeau. D’autres louent l’énergie du footballeur et voient en lui l’homme providentiel capable de redresser la France. « On dirait qu’il a trois poumons. Pourquoi ne pourrait-il pas occuper trois ministères, comme Catherine Vautrin » affirme Giulia, une bordelaise de 24 ans.

En plus d’être plébiscité comme Premier ministre dans les sondages, N’Golo Kanté arrive également en tête de plusieurs autres enquêtes d’opinion, faisant de lui « l’homme à qui les Français aimeraient confier leurs économies en cas de crise financière » ou « la personnalité qui ils aimeraient regarder le film Titanic ».