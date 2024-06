L’Union de la gauche toujours à la recherche d’un ouvrier pour séduire ses électeurs cadres

Le Nouveau Front populaire peine à rassembler la classe moyenne inférieure, particulièrement les ouvriers. C’est un fait mais pas une fatalité. Pour pallier ce manque, plusieurs leaders du NFP se mobilisent pour trouver un nouveau visage ouvrier à afficher pendant la campagne. « Poutou est devenu trop sulfureux avec ses prises de position sur le Hamas, et il est trop étiqueté NPA. Il nous faudrait quelqu’un qui porte beau mais qui vienne de ce milieu-là » explique Marine Tondelier. Puis de poursuivre : « L’idéal serait un Raphaël Glucksmann avec le discours de Georges Marchais pour rallier les BAC+5 ». Olivier Faure ajoute : « Il nous faudrait quelqu’un au-delà du périphérique, mais qui sache quand même parler français. Un provincial, mais qui ait une certaine tenue, pour qu’on puisse s’afficher avec lui sans honte, tout en montrant qu’on ne méprise pas ces gens-là. »

Des électeurs déjà séduits

Du côté des électeurs, l’initiative fait déjà son effet. Pour Alban, développeur chez IBM et propriétaire dans le 11e arrondissement de Paris, c’est une très bonne nouvelle : « On manque de petites gens, c’est important de donner sa chance à tout le monde. » Rémy, chargé d’affaires pour une grande entreprise du CAC 40, abonde : « C’est ça, la vraie gauche. Beaucoup de mes amis parisiens sont séduits par cette idée. Personnellement, j’ai reporté mon voyage en Grèce d’une semaine pour pouvoir aller voter. » Selon un premier sondage IPSOS, 83% des cadres seraient favorables à cette initiative contre 0,3% des ouvriers. 98% d’entre eux auraient en revanche répondu : « Rien à foutre de vos stratégies, on veut juste de meilleurs salaires. »

