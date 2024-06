Le Nouveau Front Populaire engage un vétérinaire spécialisé dans les grands fauves pour endormir Jean-Luc Mélenchon jusqu’au second tour

“C’est ma plus grosse proie jusqu’à présent, j’avoue, je ne suis pas rassuré” raconte ce traqueur de brousse habitué à chasser les plus grands fauves dans la savane africaine. “Cela demande de l’entraînement, du calme et bien repérer le sens du vent, savoir lire les traces, tenez, ici, regardez des photos de Ruffin déchirées, il est passé ici” dit-il en s’agenouillant sur le trottoir parisien. “C’est frais, une ou deux heures maximum” dit-il en goûtant les photos.

Une fois capturé, Jean-Luc Mélenchon sera endormi et placé dans un conteneur en ultra résistant pour le tenir tranquille jusqu’au second tour. “J’ai pris un caisson en acier trempé de plusieurs centimètres d’épaisseur. Cela devrait le retenir, du moins je l’espère”. L’homme reconnaît que c’est la première fois qu’il s’attaque à une proie pareille. “Il faut se mettre dans sa tête. Par exemple, je place un appât avec un poste télévision branché sur BFM car il va immédiatement vérifier s’ils disent du mal de lui” , assure-t-il.

L’homme explique en outre qu’il a été aussi secrètement mandaté pour capturer le député Meyer Habib en cas de défaite aux élections législatives des Français de l’étranger. Il devra aussi neutraliser Eric Ciotti et le ramener au plus vite dans sa réserve naturelle de Nice d’où s’il s’est échappé.