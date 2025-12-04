Les chasseurs en état d’ébriété devront désormais chasser chez eux

Face à la multiplication des accidents, le ministère de la Transition écologique a été contraint de sévir. Refusant toutefois de mettre fin à une tradition ancienne et chère aux chasseurs français, le gouvernement a opté pour le compromis. “Au-delà d’un taux d’alcoolémie de 0.5g/l de sang, soit vers 6 h du matin, les chasseurs devront rentrer chasser chez eux”, a expliqué la ministre.

Un véritable drame pour René, chasseur depuis plus de 30 ans. Résigné, il assure qu’il respectera la loi malgré son profond désaccord : “C’est de pire en pire, au début on nous a interdit de tirer sur les espèces protégées, ensuite ça a été les cyclistes, et maintenant l’alcool ! S’ils n’aiment pas la chasse, qu’ils le disent franchement !”, fulmine ce protecteur de la nature.

Bernard, un autre chasseur, se réjouit de cette nouvelle loi. Pour lui, les sensations sont les mêmes qu’il soit en forêt ou à la maison, et le bilan aussi. “Hier en chassant dans mon jardin, j’ai réussi à toucher mon chien et mon genou gauche, c’est ce que j’appelle un dimanche matin réussi”, s’enthousiasme le retraité. Seule ombre au tableau selon lui : en l’absence de chasseurs, certaines espèces nuisibles risquent de se multiplier en forêt, comme les sangliers ou les randonneurs.

Soucieux de ne léser aucun chasseur, le gouvernement autorisera prochainement les chasseurs vivant en appartement à chasser depuis leur balcon.

Photo : Gettyt Images