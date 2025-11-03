“Limiter la propagation du VIH passe d’abord par des gestes simples et quotidiens” a déclaré ce matin Caroline Semaille, directrice de Santé Publique France. “Voilà pourquoi, nous enjoignons chaque Français à adopter les bons réflexes, comme se protéger et protéger les autres en pensant à éjaculer systématiquement dans son coude à la fin de chaque rapport.” explique-t-elle, avant d’annoncer le lancement à la rentrée d’une application baptisée sobrement “TousAntiSida”.

Disponible sur IOS et Android, cette application regroupera toutes les recommandations à suivre pour limiter les risques de transmission, telles que : respecter les gestes barrières pendant l’amour en se tenant à au moins deux mètres de son ou sa partenaire, l’emploi de masques de type FAP2 disponibles en pharmacie afin de rajouter une couche supplémentaire au bout de son pénis, ou encore privilégier des rapports en extérieur dans des endroits bien aérés voire déserts comme un chantier, une décharge ou le siège du parti socialiste.

Des gestes ludiques et faciles à adopter qui, selon les spécialistes, ne doivent en aucun cas être soustraits aux moyens de contraception classiques comme le port d’un préservatif ou d’un T-Shirt « le gras c’est la vie ».