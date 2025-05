8 rituels ancestraux pour éloigner les Bodin’s

Recouvrir ses premiers nés avec du sel de table

D’après la légende, les Bodin’s (également appelés “Krakouchkas” dans le folklore cévenol) reviennent une fois tous les 13 ans pour sucer la moelle des premiers nés grâce à un rostre mou caché sous leurs fausses dents. Protégez vos enfants en les recouvrant intégralement de sel de table de type Marque Repère ou simplement en les brûlant. Résultats garantis.

Placer une molaire de stand-upper sous son oreiller

S’inscrivant dans une tradition millénaire, les Bodin’s ne supportent pas les stand-uppers. Protégez votre foyer en plaçant sous votre oreiller une incisive de Kyan Khojandi ou une molaire d’Alban Ivanov. Vous repousserez ainsi d’un coup sec les 2 payous démoniaques tout en attirant la petite souris qui vous échangera immédiatement l’un des chicots de Benjamin Tranié contre son poids en roubles.

Ressusciter les Vamps

C’est connu, les prédateurs naturels des Bodin’s sont “les Vamps”. Créatures abjectes vivant au fond des Terres Désolées de Mun-Tahnor (ou de Pau, ça dépend des sources), ces harpies goulues au groin humide libèrent un épais gaz soporifique grâce à leurs glandes dodues et leurs DVDs. Pour les invoquer, contentez-vous d’écrire “Les stars du rire” en lettres de sang sur la porte de votre immeuble pour les voir aussitôt rappliquer en beuglant dans un nuage de soufre.

Se faire retirer 2 côtes

Ce rituel n’est pas spécifique aux Bodin’s, simplement même le pire démon normalement constitué n’a pas envie de voir un homme perdre 26cm en s’enroulant sur lui-même comme un Rowenta. Cinglé.

Gifler un veau avec du pain de seigle

Rite païen remontant à lundi, gifler un veau avec du pain de seigle permet de créer une onde de choc moelleuse et briochée réduisant n’importe quel spectre à l’état de fantôme. Attention toutefois à ne pas gifler un veau avec du pain de mie. Vous seriez aussitôt transporté dans une dimension parallèle où tous les chiens ont le visage de Morandini. Prudence donc.

Clouer une truite en biseau sur sa porte

Prenez une truite (saumonée si possible) et clouez la en biseau sur votre porte (ou en quinconce, les deux marchent). Puis, arrachez violemment la porte de ses gonds et accrochez-la sur le toit de votre véhicule. Prenez immédiatement la route et ne vous arrêtez pas avant d’avoir atteint l’étang des Merles à Augignac. Vous pourrez à présent jeter la porte dans l’étang pour remettre ce superbe poisson dans son milieu naturel. Un acte à la fois tendre et profondément con qui devrait vous apporter la sympathie des Bodin’s et éviter leur courroux.

Porter en permanence une assiette de ratatouille autour du cou

Superman a la kryptonite, Batman l’ISF, les Bodin’s c’est la ratatouille. Prévoyez 8 bonnes louches de piperade revisitée et versez les amoureusement dans une gamelle en fonte accrochée à votre nuque. Ça y est, vous êtes protégé. Vous pouvez à présent vaquer à vos occupations comme faire du saut à la perche, un 300 mètres nage libre, de la balançoire ou simplement jouer à la roulette russe.

Faites vous percuter par une météorite

Les pierres ont des capacités énergétiques fascinantes. Ça n’est plus un secret. Les météorites n’en font pas exception. Faites-vous percuter de plein fouet par l’une d’entre elles une fois entrée dans l’atmosphère pour aussitôt attirer santé, amour et richesses tout en faisant fuir tout humain ou créature hostile dans un rayon de 2 km. Plus la taille de la météorite est grande, plus ses effets seront positifs. La nature est bien faite !