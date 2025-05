Pour éviter d’être espionnée une Amish met un bout de ruban adhésif sur son mari

“J’avais sans arrêt peur que mon intimité soit scrutée, mes lectures épiées, mes moindres faits et gestes analysés et disséqués” nous confie Dorothy Litwiller, jeune amish de 28 ans. “Mais tout ça c’est du passé depuis que j’ai eu l’idée de coller un gros morceau de scotch sur les paupières de Jakob, mon mari” poursuit-elle, un sourire jusqu’aux oreilles, en désignant dans un coin de la pièce un amish de 38 ans portant une barbe hirsute, un chapeau mou et un gros bout de chaterton brun plaqué sur les paupières.

Une astuce toute simple qui a permis à Dorothy de s’émanciper de son mari et de se livrer enfin à des activités en solo : se faire enfin tatouer son prénom sur sa ceinture de chasteté, apprendre à changer un cheval crevé à l’avant d’une calèche dans un soucis de parallélisme ou simplement éclater de rire en voyant Joshua, Daniel, David, Esther, Noé, Martha, Urie, Rebekah, Reuben, Wilma et Cornelius, 11 de ses 12 enfants, jouer à crucifier Rudy, le plus jeune, derrière les arbres fruitiers.

Un regain de sécurité qui a rapidement gagné toute la communauté Amish en poussant ses membres à s’inspirer davantage du XXIème siècle via l’instauration dans chaque foyer d’un mot de passe oral comportant une MAJUSCULE, un ch1ffr3 et un caractère $pécial pour pouvoir accéder à sa couche.