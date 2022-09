Les bénéfices de ses 15 années de méditation anéantis par 15 secondes avec le standard de la Sécurité sociale

BREST – Jérémy a commencé il y a quinze ans la pratique de la méditation pour atteindre l’état permanent de pleine conscience. Pour cela, il médite en moyenne une heure par jour et en 2019, il s’est retiré pendant 1 an dans un monastère où il a fait vœu de silence et s’est nourri uniquement de marguerites.

Devenu maître de ses émotions, Jérémy s’est longtemps cru à l’abri de sa sur émotivité.

Mais lundi tout bascule lorsqu’il tente de joindre la sécurité sociale ; son compte Ameli est bloqué et il a besoin d’y accéder à tout prix pour déclarer son congé paternité. Après avoir affronté le répondeur automatique, Jérémy explose lorsqu’on lui raccroche au nez sans aucunes explications au bout de 15 secondes ; il hurle, rugit, frappe dans un mur puis fond en larmes. Les troubles anxieux de Jérémy sont revenus.

Après cet événement, il se rend chez un ami neurologue pour tenter de comprendre ce qui lui arrive. “Son cortex préfrontal qu’il a pourtant tant travaillé durant toutes ses années, s’est complètement atrophié et l’activité de son cerveau reptilien a triplé après seulement quinze secondes avec standard de l’institution.” nous confirme David qui a analysé le scanner du cerveau de son ami.

Retour donc à la case départ donc pour Jérémy qui devra éviter les démarches administratives s’il veut un jour atteindre la sérénité.

Image par Gracini Studios de Pixabay