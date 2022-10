Confondu avec un randonneur, un sanglier grièvement blessé par un tir de chasseur

« J’étais en train de retourner un peu de terre pour me vautrer dedans quand j’ai reçu les premières billes de plombs » raconte ce sanglier de 136 kilos qui se vautrait dans une clairière au moment des faits. Manifestement, selon les premiers éléments, le tir ne lui était clairement pas destiné mais visait en fait un troupeau de randonneurs qui se promenait à quelques mètres plus loin. Le chasseur affirme avoir été « ébloui par le soleil » et « avoir trébuché sur son arme » tout en « ayant vu une ombre dans les fourrées ». « Je ne comprends pas ce qui a pu se passer » répète le chasseur encore sous le choc. « J’ai vraiment cru voir ces randonneurs, en plus ils avaient leur chasuble fluo, je pouvais pas les rater ». De son côté le sanglier pourrait déposer plainte contre le chasseur et assure qu’il réfléchira désormais à deux fois avant de se promener en forêt en famille.

Image par Paul Henri Degrande de Pixabay