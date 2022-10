Un DJ dissident décide de passer la soirée sans diffuser « Bande organisée »

« Et ça fait zumba cafew, cafew carnaval ! ». Vous n’entendrez pas cet air sur la piste du « Vibes Club » à Changé, en Mayenne. Son disc-jockey, “DJ Malard » a pris une grande résolution : « C’est l’une des décisions les plus dures que j’ai eu à prendre dans ma carrière. Ne plus diffuser « Bande Organisée ». C’est aussi mon devoir d’ambianceur de prouver que j’en ai et de les poser sur la table de mixage. Le 13 Organisé, c’est terminé ! » nous confie-t-il, attablé, de bon matin, dans sa boîte de nuit encore vide.

Chemise mauve en satin, ouverte jusqu’au nombril, regard pensif dans son Picon-bière, « DJ Malard » a envie de se confier : « Je fais ce métier depuis plus de 20 ans. C’est plus qu’un métier d’ailleurs, c’est une passion. Des décennies que je fais danser les gens en prenant des risques. Vous en connaissez beaucoup des gars qui osent enchaîner du Cloclo et du Abba ? Non. Eh ben moi c’est ma vie ça. Et si les gens ils viennent danser dans ma boite c’est pour ça aussi. C’est de l’art. Des couples et des familles se sont crées sous mes yeux, au rythme des platines… de ma musique. Alors désolé, mais une chanson qui fait danser tout le monde dès les premières notes, c’est trop facile, c’est pas digne de mon talent » soupire-t-il, disparaissant dans le nuage de fumée de sa cigarette.

En titubant pour se resservir, DJ Malard semble avoir le cœur lourd : « En plus on comprend rien à quoi qu’ils disent ! « En bande organisée, personne peut nous canaliser » mais c’est pas la belle langue ça ! Ça vaut pas les yeux révolver ! Tu sais c’est quoi les yeux révolver ? Une métaphore ! Eh ben il y a pas de métaphore dans « Bande Organisée ». S’il était mort, Marc Lavoine il se retournerait dans sa tombe moi je te le dis ! ». Nous le remercions pour son témoignage avant qu’il nous retienne par le bras : « Vous voulez pas rester ? J’ai pas assez de réservations ce soir, donc j’ouvre pas. Mais si vous voulez, pour vous je vais vous faire une soirée privée. C’est un privilège hein ! Vous savez qu’en 86, Johnny a failli venir ici ? Mais son chauffeur a préféré rentrer à Paris, mais on a vu la voiture de Johnny et s’il s’était arrêté c’est sûr qu’il se serait arrêté quoi… Bon allez, musique ! Les sirènes du port d’Alexandriiiiie ! » lance DJ Malard, en se déhanchant derrière ses platines.

