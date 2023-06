À 40 ans, il abandonne ses rêves de faire de la musique et se lance dans le reggaeton

C’est la fin de 20 ans de carrière pour ce quarantenaire qui avait décidé de suivre son rêve après son Bac. “ Quitte à faire une reconversion, autant tout recommencer à zéro. Je veux dire, il n’y a rien de moins mélodieux que ce “son”.” témoigne-t-il.

Un nouveau départ pour celui qui n’aura jamais réussi à percer dans son domaine. “ Il fallait que je sois réaliste. 20 ans à arpenter les studios d’enregistrement, à envoyer des maquettes aux radios, et ça ne décollait pas. Et comme ça aurait été trop de frustration pour moi de rester de près ou de loin dans l’univers de la musique, j’ai cherché ce qui en était le moins proche. Au début, je me suis penché vers la sidérurgie et la maçonnerie. Mais c’était encore trop mélodieux ; j’avais l’impression de percevoir des notes.” nous confie cet intermittent du spectacle invétéré.

Mais un événement va changer sa vie ; il y a 1 an, Didier fait connaissance avec le reggaeton au détour d’un voyage en voiture. Il est immédiatement frappé par ce qu’il entend.

“ Au début, j’ai cru qu’il y avait un problème avec ma caisse. J’entendais un bruit saccadé encore plus insupportable que le grincement d’une courroie de distribution. Comme je touche un peu en mécanique, j’ai démonté tout le moteur. Mais rien. Je l’ai emmené chez mon garagiste. Il m’a dit “c’est juste votre poste de Radio branché sur Latina qui diffuse du Reggaeton.” Mon choix était tout trouvé.” nous confie celui qui mixe maintenant sous le nom de Daddy Diddi à la “bodega” tous les samedis soirs.

Photo : Istock