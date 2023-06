Elle ajoute une expérience de commerciale sur son CV après avoir négocié un t-shirt sur vinted

Comme des milliers de gens, Flora D., 24 ans, a téléchargé l’application Vinted sur son téléphone. À la base elle y est allée par curiosité, pour voir ce qui se vendait et puis rapidement, la jeune fille est devenue addict. “J’ai commencé comme tout le monde, en mettant des articles en favoris”, nous raconte la jeune entrepreneuse, collée à son téléphone, “et puis un jour je me suis sentie de négocier. Au début on se prend des échecs, c’est normal. Mais la roue finit par tourner”. Flora a ainsi réussi à faire baisser le prix d’un t-shirt Levi’s de 10 euros. “J’étais aux anges et le premier truc que j’ai fait, c’est de mettre mon CV à jour”, rigole-t-elle. “Franchement, ça faisait 4 jours que je travaillais la vendeuse au corps et qu’elle ne cédait pas, donc cette ristourne je la considère comme une expérience professionnelle”.

Grâce à cette expérience de commerciale obtenue avec Vinted, Flora espère trouver du travail rapidement dans une grande entreprise. “Je pense que j’ai toutes mes chances du côté des GAFA ou dans une grande maison de luxe”.

Photo : Istock