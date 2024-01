Star Academy – un élève émeut les téléspectateurs avec sa version acoustique de « La Zoubida »

Nikos en a lâché une larme et le jury s’est levé. Samedi dernier, Pierre, candidat de la Star Academy, a bouleversé la France entière avec sa reprise acoustique du tube de Vincent Lagaf’ « La zoubida ». En off, Pascal Obispo, invité de l’émission, n’a pas caché son émotion : « Bravo à Pierre ! Sa voix chevrotante a sublimé les belles paroles de cet hymne à la tolérance ».

Dans le public, les fans sont sous le charme, comme Priscilla, 17 ans : « Avec ma famille, cette chanson, on la chante tout le temps à tue-tête à table pour rigoler ou quand ma mère fait des boulettes de viande. L’entendre sur le plateau de la Star Ac c’était symbolique, ça représente tellement pour moi… » nous confie la jeune fille dans un sanglot.

Lors du débrief du prime au château, Pierre garde néanmoins les pieds sur terre : « C’est vrai que j’ai performé, mais je dois être plus exigeant, j’ai un temps de retard quand je chante : « Mais le scooter Moktar l’avait volé »… Je dois plus recommencer ce genre d’erreur. C’est un monument de la chanson Française, un grand texte qui traverse les époques, il faut lui rendre hommage de la meilleure façon possible ! » lâche l’élève perfectionniste, avant de s’en aller en chantonnant : « La Zoubida a va s’faire engueuler ! »