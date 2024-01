Le 16 Janvier 2024, Michel Drucker tombe dans le domaine public

Alors que France 2 faisait jusque là très attention à l’utilisation de sa mascotte, Michel Drucker est désormais réutilisable par tous ! À partir du 16 Janvier 2024, la loi française autorise en effet la libre exploitation de l’image de l’animateur sous n’importe quelle forme que ce soit : livres, mugs, pommeaux de douche, cerfs volants, taies d’oreiller, assiettes creuses ou encore boudins de portes.

A peine la nouvelle annoncée, les premiers projets mettant en scène le présentateur de Vivement Dimanche n’ont pas tardé à être dévoilés. Tout d’abord, un film d’horreur : “Michel Drucker – Night of the Sitting Dead”, un slasher de 2h30 dans lequel Michel Drucker, à cheval sur un VTT Go Sport, massacre à grands coups de guidon une bande de jeunes étudiants entre le plateau des Z’amours et celui de Motus.

Prévu pour Mars, Michel Drucker devrait également intégrer le casting du jeu vidéo Mortal Kombat. Il vous sera ainsi possible de vous battre à mort en contrôlant le célèbre animateur de France 2 et le voir éviscérer, décapiter ou même dévorer d’autres personnages cultes de la saga tels que Scorpion, Sub-Zero ou encore Pompidou.

Enfin, l’éditeur des livres « Martine » a annoncé vouloir sortir prochainement une toute nouvelle collection baptisée « Michel ». Au programme, des aventures trépidantes telles que : « Michel dans son canap’ », « Michel dans son sofa » ou encore « Michel sur son pouf ». Une collection qui devrait très bientôt accueillir également les aventures de Michel Sardou, dès qu’il sera tombé lui aussi dans le domaine public à partir du 1er Janvier 2025.