Clique s’accorde une immense fête dans ses locaux pour célébrer le cap des 12 téléspectateurs

Ce soir-là, ils étaient huit fois plus nombreux que le nombre de téléspectateurs qu’ils fêtaient. Un cap que Mouloud Achour et ses équipes ont célébré avec un grand cocktail, des feux d’artifice, des chippendales et des tigres du Bengale dans les locaux flambants neufs de Canal Plus à Issy-Les-Moulineaux.