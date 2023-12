Après Spotify, Pornhub lance également sa rétrospective à partager avec vos amis sur les réseaux

C’est avec un grand sourire que le patron du site pornographique Pornhub, Salomon Friedman, nous reçoit dans son bureau pour nous parler de la fameuse rétrospective de l’année : « Je ne sais pas pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt ! Ça cartonne sur Spotify, on devait le faire avec Pornhub. Car regarder du porno, c’est comme écouter de la musique c’est un plaisir solitaire, on n’assume pas forcément ses goûts en public, mais quand on a un coup de cœur, on adore en parler à ses amis ! » nous lance le PDG canadien.

En effet, depuis quelques jours, nous voyons, comme pour celles de Spotify, de nombreux profils Instagram partager leurs rétrospectives Pornhub de l’année 2023. L’occasion de découvrir les goûts parfois surprenants ou éclectiques de ses amis. Des partages qui divisent cependant, car un employé d’Instagram nous informe que jamais autant d’utilisateurs se sont désabonnés d’autres comptes en si peu de temps.

En France, le phénomène est énorme : « Franchement ça fait plaisir de se replonger dans ses coups de cœur de l’année ! » s’exclame Maxime, amateur de porno de 32 ans « C’est vrai qu’en février j’ai eu une grosse période Brazzers. C’est le meilleur studio, la qualité vidéo est top, les acteurs et actrices performants et en coulisse tout est clean. J’adore ! Vraiment bravo Pornhub ! Bon, ma copine m’a quitté quand elle a vu mon “top 5 vidéos de l’année”, mais que voulez-vous, on ne peut pas obliger les gens à être ouvert d’esprit. Elle en a vomi, vous vous rendez compte ? Je suis bien content de ne plus vivre avec une réac pareille ! »

Photo iStock