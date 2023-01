« Bonne année 2023 ! » par cette connaissance dont vous n’avez aucune nouvelle depuis son texto « Bonne année 2022 ! »

Lorsqu’on débute une nouvelle année, il y a une tradition qui perdure dans le temps : l’échange de vœux. Une occasion d’envoyer une photo, d’échanger un souvenir et de se souhaiter la réussite de projets. Oui mais voilà, chaque année, des milliers de personnes comme Caroline, dentiste de 37 ans, reçoivent « des sms indésirables » de la part de vagues connaissances qu’ils « préfèreraient oublier ».

« Ce n’est pas que je ne l’aime pas Sandy*, vraiment je n’ai rien contre elle, c’est juste que je ne la connais pas. J’étais dans sa classe au collège il y a 25 ans et on avait repris contact via Facebook il y a quelques années. Pour tout vous dire : je ne sais même pas comment elle a récupéré mon numéro mais chaque année j’ai le droit à son texto à minuit pile. Avant celui de ma mère. C’est gênant. » déplore la dentiste avant de continuer « je ne sais rien de sa vie et elle ne sait rien de la mienne. C’est bien qu’il y a un problème. Il faudrait normaliser l’oubli de gens du passé car pour moi c’est un spam.»

Si la jeune femme est aussi remontée c’est que Sandy* n’est pas la seule à lui envoyer des vœux impersonnels. En effet, Caroline nous montre son téléphone sur lequel on peut voir des dizaines de messages génériques allant de Mobalpa à Gérald Darmanin.

*le prénom a été changé

