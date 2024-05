« J’allais justement t’appeler » par cet homme qui a décroché à contrecœur

« Ça alors, c’est complètement fou, j’allais justement t’appeler. Je pensais à toi et je me demandais ce que tu devenais. Je me disais que ce serait sympa de s’organiser un truc. Comment ? Ah, non, la semaine prochaine ça tombe mal, quoi ? Non, la suivante je peux pas non plus, mais laisse-moi checker mon agenda et en parler à ma femme et je reviens vers toi au plus vite. »

« T’es toujours dans l’informatique ? Non ? Hein ? Ah déjà dix ans que t’as quitté ? Ah oui, c’est vrai bien sûr…mais si si, je savais, oui, on en a parlé la dernière fois, je me souviens très bien. Comme quoi faut qu’on se voie plus souvent ! »

« Et ta femme ? Laquelle ? Haha, t’as pas perdu ton sens de l’humour à ce que je vois, franchement ça me manquait, je le disais encore à ma femme hier : c’est vraiment dommage que j’aie pas de nouvelles de Pat…de Philippe ! »

« Écoute, ça m’a fait bien plaisir de discuter le bout de gras avec toi. Désolé, faut que je te laisse, mon chien est en train de bouffer des documents importants. Allez, on se rappelle et on se boit un verre un de ces quatre ? Oui, parfait, voilà, à très vite ! »