Une famille retrouvée trois semaines après s’être perdue dans le décor de jungle d’un restaurant

« Quand on les a vu, ils étaient près d’un point d’eau, ils se désaltéraient avec des buffles tout en repoussant les crocodiles » raconte un des secouristes. Pourtant préparés pour des interventions dans des conditions extrêmes, les pompiers ont dû lutter pour tenter d’approcher la famille. « Le responsable du restaurant a voulu faire sa jungle la plus réaliste possible. Le premier jour nous avons surtout dû trouver un moyen de repousser certains prédateurs comme les serpents ou des moustiques » raconte Eric Lebon, brigadier chef des pompiers tandis qu’il tranche une liane avec une machette.

Par chance, la famille a pu très vite prévenir les secours grâce à des signaux de fumées et surtout les lumières de son bivouac visibles la nuit. « On savait qu’ils étaient quelque part entre l’entrée des cuisines et celle des toilettes mais la zone est très accidentée, avec beaucoup de dangers non indiqués sur nos cartes, on aurait pu passer à côté d’eux et les rater » ajoute un secouriste. « Ils ont été très courageux malgré tous les animaux autour d’eux »

De son côté le manager du restaurant Au Bureau défend sa thématique « jungle » et sa volonté réaliste « pour que l’expérience client soit la plus complète possible » et « un dépaysement optimal » et qui permet de casser la routine du déjeuner.

