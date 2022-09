En hommage à la Reine, la nouvelle Première ministre Liz Truss fixe l’âge de la retraite à 96 ans

La Première ministre Britannique Liz Truss a annoncé hier une grande mesure : « Notre défunte souveraine a prouvé une chose, que la valeur travail n’avait pas d’âge, qu’à 96 ans on était encore parfaitement en mesure d’assumer une activité professionnelle. Je crois que, pour lui rendre hommage, la moindre des choses est de faire comme elle : travailler jusqu’à 96 ans. En revanche, à 97 ans, il sera évidement temps de se reposer un peu”.

Une large partie de l’opinion Britannique a accueilli cette nouvelle avec euphorie : « Rien n’est trop beau pour notre Reine, alors si elle nous regarde de là-haut, je veux lui faire plaisir et continuer le boulot jusqu’à 96 ans ! Enfin, si je tiens jusque-là, vu que j’ai déjà un souffle au cœur et des rhumatismes » soupire William, ouvrier métallurgiste de 37 ans, à Brighton.

Cependant, quelques voix dissonantes osent s’élever contre cette prochaine loi, comme Chelsea, londonienne de 42 ans : « Je suis choquée ! J’aime la Reine, mais je me verrai plus travailler comme le roi Charles III. C’est-à-dire, ne rien faire de ma vie et commencer à bosser vers 73 ans. Tout le monde devrait faire ça, enfin « tout le monde » sauf les patrons de pubs bien sûr ! » lâche-t-elle en terminant sa bière cul sec avant de se rendre à son bureau.