“Make-A-Wish Japan” va permettre à un enfant malade de massacrer des dauphins

C’est des étoiles dans les yeux que le petit Yuta Ishiyama, 6 ans, aborde cette nouvelle journée à l’hôpital Hiroo de Tokyo. Malgré un méchant cancer du pancréas, celui que tout le service surnomme “Fighto Kid” sait que ce n’est pas une journée comme les autres qui l’attend. Et pour cause, l’association “Make-A-Wish Japan” s’apprête tout simplement à réaliser son rêve. “Nous recevons tous les jours des dizaines de rêves d’enfants malades : rencontrer Tommy Lee Jones, faire quelques balles avec les Yokohama DeNA BayStars ou encore lire avant tout le monde la fin de One Piece, mais je dois avouer que celui du petit Yuta nous a immédiatement touché” raconte Fumiyo Masunaga, la responsable de l’association, tout sourire, en donnant un petit harpon et un couteau en os à l’enfant surexcité.

Un instant joyeux et plein de malice pendant lequel le petit Yuta sera conduit jusqu’à un grand bassin dans lequel il pourra nager avec près de 14 dauphins, jouer avec eux, les caresser, puis leur trancher violemment la trachée avant de les laisser saigner à mort dans l’eau turquoise. Un moment magique et inoubliable qui ne s’arrête pas là puisque le petit ange aura même le droit de repartir avec un souvenir : la tête de Popoyo, le plus jeune des dauphins, accrochée en pendentif ainsi que 12 makis. Un délice !

Un véritable conte de fée dont le petit Yuta se souviendra longtemps à l’instar de Tomoko, sa voisine de chambre, qui avait elle aussi eu la chance de pouvoir réaliser son rêve : rencontrer Ariel, son idole, servie en fines lamelles dans une assiette avec une touche de wasabi et de la sauce soja.