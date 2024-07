Dieu contraint de faire mourir un serrurier après avoir accidentellement claqué les portes du Paradis

Il est 10h lorsque Djibril Alvarez, serrurier professionnel, est appelé pour une intervention rue de Tolbiac. Après avoir acheté à la hâte un sandwich aux rillettes pour le midi, il commence à traverser la rue pour se rendre au domicile de son client. C’est à ce moment précis qu’un drame terrible se produit. Frappé par la foudre en plein vol, un pigeon vient s’écraser sur le pare-brise d’un semi-remorque lancé à vive allure. Aveuglé par le volatile, le conducteur perd alors le contrôle de son véhicule et percute Djibril de plein fouet le traînant sur 200 mètres avant de heurter violemment un pylône à haute tension qui s’écrase alors sur une boutique de feux d’artifice la faisant exploser.

En une fraction de seconde, le souffle de l’explosion détruit toutes les vitres d’un refuge pour chiens d’attaque libérant d’un seul coup 14 Rottweilers dans la nature. Les molosses, attirés par le sandwich aux rillettes dans la poche de Djibril, se jettent aussitôt sur lui et le dévorent sauvagement avant d’être finalement abattus par les autorités quelques minutes plus tard.

“J’y suis peut-être allé un peu fort mais j’avais vraiment besoin d’un serrurier” nous confie Dieu, après s’être affairé à essayer de crocheter la serrure des portes du Paradis à l’aide d’un clou rouillé généreusement prêté par son fils pendant près de 2 heures. “Une histoire toute bête. J’étais perdu dans mes pensées, en train de me demander si l’Apocalypse était prévue pour cet après-midi ou pour lundi en 8 et là, j’ai claqué les grilles derrière moi en oubliant les clés de l’autre côté.” raconte-t-il penaud. “Heureusement, Djibril a été génial ! En utilisant simplement une vieille Table de la Loi et un marteau romain, il a réussi à faire sauter le loquet en moins de 20 secondes. » poursuit-il des étoiles dans les yeux. “Franchement, merci Djibril !” conclut-il, avant de l’expédier directement en enfer pour “Avarice” après que ce dernier lui a présenté une facture de 320€ pour cause de “frais de déplacement”.

Une intervention rondement menée qui permettra à Dieu de retourner rapidement dans son bureau, s’allonger confortablement sur un nuage et mettre comme chaque jour le sons des prières de ses fidèles à bas volume pour l’aider à s’endormir.