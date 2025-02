Selon une étude, les gens qui disent « c’était mieux avant » étaient beaucoup mieux avant

Selon une étude menée par des chercheurs américains de l’université de Stanford, les gens qui disent « c’était mieux avant » étaient auparavant beaucoup plus cultivés et plus structurés intellectuellement. Le chercheur Bradley Stones, qui a coordonné l’étude, explique : « Ils avaient une vraie culture, leurs arguments étaient bien meilleurs, leur raisonnement plus construit, on sent qu’ils avaient beaucoup lu et qu’ils comprenaient la vie dans laquelle ils vivaient, pas comme ces abrut…pardon, je m’égare.» Puis d’ajouter : « Maintenant, ils ne font que répéter ce qu’ils entendent, ils ânonnent des banalités et des slogans dont on leur rebat les oreilles. Ce sont des militants incapables de penser par eux-mêmes. Bref, c’était le bon temps, enfin, façon de parler. »

Chute de niveau

Les résultats de cette étude sont édifiants. Le QI des gens qui pensent que c’était mieux avant serait plus faible de 5 points en moyenne par rapport à leurs prédécesseurs. Quant à leur niveau en français, en maths ou en histoire, il est incomparable. Bradley Stones précise que 63% des nostalgiques ne savent même plus écrire correctement c’était mieux avant que beaucoup écrivent « S’été mieu avent ».

A noter qu’en 2003 une étude avait révélé que ceux qui disaient que c’était mieux avant dans les années 80-90 étaient eux aussi inférieurs intellectuellement à leurs aînés.