JO 2024 – La ville de Paris demande aux visiteurs étrangers de rester chez eux pendant la compétition

Après les Parisiens, c’est au tour des visiteurs étrangers d’être encouragés à ne pas encombrer les transports pendant les Jeux Olympiques en restant dans leur pays. Reportage.

« Pour que cette grande fête internationale se passe le mieux possible, nous demandons à tous les visiteurs étrangers de ne pas se déplacer pour l’occasion, tout comme les entraîneurs étrangers, les journalistes étrangers et les athlètes étrangers » a déclaré ce matin Anne Hidalgo lors d’une conférence de presse. « Cela permettra de désengorger considérablement les transports, les stades et le podium » a-t-elle finalement conclu, avant de foncer jusqu’à son Vélib’ pour piquer un sprint jusqu’à son jet.

Une dernière mesure qui vient s’ajouter à la longue liste de consignes déjà données par le gouvernement aux Français, parmi lesquelles :

“Privilégiez le télétravail, en particulier si vous êtes chirurgien, chauffeur de RER ou Vianney.”

“Pour véhiculer une bonne image de la France, évitez de jeter vos poubelles dans la Seine entre 8h et 18h.”

“Ne commandez pas de colis pendant la période des jeux. L’organisation de Colissimo se trouvant chamboulée, ils risqueraient d’arriver à l’heure et en parfait état.”

“Interdiction de nourrir Titou, le rat mutant de 12 mètres de long vivant dans les couloirs de la ligne 3 Bis.”

Ou encore :

“Sans-abris, scotchez des livres de la pléiade sur vos cartons pour ressembler enfin à des bouquinistes.”

Suite au scandale provoqué par cette annonce, le gouvernement a tout de même souhaité faire un geste. Si les athlètes français recevront bien une médaille comportant 18 grammes de la Tour Eiffel, les athlètes étrangers, eux, recevront une miniature de la Tour Eiffel comportant 18 grammes de médaille.