Les SDF contraints de quitter leurs tentes pour loger les employés des JO de Paris

Les jeux olympiques 2024 qui seront organisés à Paris approchent à grands pas et à presque un an des jeux, le constat est sans appel : la capitale est trop petite pour accueillir tout le monde. Après les étudiants du Crous, la mairie se tourne désormais vers d’autres habitants précaires de la capitale : les sans domicile fixe. “Nous n’avons pas le choix” explique en conférence de presse Anne Hidalgo, “nous n’avons pas les structures nécessaires pour héberger tout le monde, donc quitte à ce que les gens se retrouvent dans la rue, autant s’assurer qu’ils aient un toit, celui des tentes de nos SDF”. Des propos qui peuvent paraître choquants mais que la maire de Paris tente d’atténuer. “Évidemment nous nous engageons à reloger tous nos SDF dans les rues d’Île-de-France le temps des jeux. Et puis une compensation est également prévue. Comme pour les bénévoles de l’événement, nous offrirons un t-shirt aux couleurs des JO à chaque SDF”.

