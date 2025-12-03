Télé 7 Jours remporte le Goncourt des retraités

Le très prisé Goncourt des retraités 2025 à été remis ce matin au magazine Télé 7 Jours. Sacré au premier tour du scrutin, le magazine devance largement son principal rival, l’édition hors-série « spécial printemps » du magazine Notre Temps. Il faut dire que Télé 7 Jours faisait cette année office de grand favori, de nombreuses critiques ayant largement plébiscité un papier consacré à la nouvelle vie de Véronique Jannot dans le Vexin, ainsi qu’à un article hommage retraçant la carrière de Jean Benguigui.

Un style inimitable

« Ils nous ouvrent les portes d’un monde de sensation, où la langue française est distillée avec passion et surtout, ils écrivent en gros caractère » a déclaré une membre du jury avant de tirer une bouffée sur son concentrateur d’oxygène portable.

Plusieurs membres du jury ont manifesté leur joie de vivre une édition 2025 sans polémique. Télé 7 jours succède au catalogue IKEA qui avait été récompensé l’an dernier, non sans provoquer quelques tensions au sein du jury, certains accusant le lauréat 2024 d’avoir recyclé plusieurs passages sans en avertir les lecteurs.