Amazon Prime Vidéo annonce la sortie d’un documentaire sur Orelsan qui mange une quiche aux épinards

Selon la plateforme, il s’agit d’un projet « intime, brut, essentiel, qui explore la relation complexe entre un artiste et un plat souvent sous-estimé ». Filmé par son frère Clément Cotentin, le documentaire promet de suivre chaque étape de la dégustation, depuis le moment où Orelsan hésite à la manger froide ou chaude, au premier coup de fourchette, avant de finir par dévoiler au spectateur qu’il ne mange pas la croûte.

« On avait déjà fait un documentaire sur Orelsan qui écrit un album, un autre sur Orelsan et son film, on voulait aller plus loin », explique un producteur d’Amazon. « Là, on montre vraiment l’artiste face à lui-même… »

Bientôt des mugs Orel’quiche

Des images exclusives laissent entendre que la quiche aurait « surpris l’artiste par sa puissance aromatique ». Une scène particulièrement forte montrerait Orelsan lâchant un « pas mal » après sa première bouchée. Interrogé sur le projet, le chanteur Normand a déclaré : « Je ne savais pas que mon frangin filmait encore… J’étais juste en train de manger, et après réflexion on s’est dit pourquoi pas vendre le truc à Amazon»

Selon nos informations des goodies seront également vendus lors de la sortie du documentaire comme une figurine du chanteur en train de manger la quiche mais aussi des t-shirts quiche ou encore des mugs Orel’Quiche. A vos portes monnaies.

Crédits : Stéphane Cardinale-Corbis via GettyImages.