Pour transpirer les kilos pris pendant les fêtes, il décide de regarder le spectacle de Marie s’infiltre

Celle-ci, concède le jeune homme, n’a pas été facile à trouver. “Le spectacle n’est pas encore disponible sur les plateformes de streaming, j’ai dû me rendre sur le darknet et payer le prix fort pour obtenir une représentation captée à l’iPhone” explique Yoann qui reconnaît avoir subi plusieurs mises en garde de la part des propriétaires de la vidéo avant de visionner son contenu. “Certains disaient qu’on pouvait mourir 7 jours pile après l’avoir regardé”.

Mais cela n’arrête pas le jeune homme qui sent la magie opérer dès les premières minutes. “Dès son entrée chantée et dansée, j’étais mal à l’aise. Mais c’est quand elle commence à prendre à parti le public en répétant “Lyon montre moi ton culot !” que j’ai commencé à transpirer abondamment” développe-t-il. “Au bout de trente minutes de spectacle, j’avais changé deux fois de chemise et perdu 5 kilos”.

Une expérience que le jeune homme ne se dit pas prêt à recommencer, malgré son efficacité. “C’est une méthode de régime très dangereuse, certains font des malaises, d’autres des AVCs… C’est cher payé pour quelques kilos en kilos. L’an prochain, je ferai plus attention à ce que je mets dans mon assiette à Noël” conclut-il avec sagesse.