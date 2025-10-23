Standard & Poor’s retire les A de l’andouillette AAAAA après l’avoir goûtée

Édouard Lognon, chef du restaurant La Belle Andouillette affirme avoir senti un malaise dès l’entrée des responsables de Standard & Poor’s dans son restaurant. “Des personnes en costume étriqué qui se nourrissent de tofu à l’ail des ours et de quinoa, ça n’annonçait rien de bon” confie le chef étoilé.

Selon plusieurs témoins, le verdict est tombé au bout d’une seule bouchée. “Ça sent quand même beaucoup la merde ?” aurait lâché l’un des analystes, surpris, avant qu’un collègue ne confirme : “Oui, je crois que c’est le concept”. Standard & Poor’s a alors immédiatement revu la notation du célèbre label AAAAA, désormais réduit à un simple AA, avec perspective “très négative après digestion”. Alors qu’ils quittaient le restaurant, le chef, furieux, leur aurait crié “mais c’est normal aussi, vous n’avez pas pris la moutarde à l’ancienne”.

Face au drame, la profession se mobilise. Les défenseurs de l’andouillette annoncent une grande marche sur Paris, tandis que Standard & Poor’s va désormais s’intéresser à d’autres produits régionaux, comme la tête de veau sauce gribiche ou le gratin de blettes à la béchamel.

Crédits : Thierry Perrin via GettyImages.