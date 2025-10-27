Halloween – Le déguisement de Gabriel Zucman déjà en tête des ventes chez les ultra-riches

Le célèbre économiste si contesté Gabriel Zucman risque d’être la star de la fête des morts, et contre toute attente, chez ses propres détracteurs. En effet, les Français les plus aisés se ruent sur les déguisements de Gabriel Zucman, le grand frisson de cette rentrée chez les ultras riches.

Celui qui enchaîne les plateaux télé pour parler de sa fameuse taxe, vient de détrôner, chez les plus aisés, le déguisement de Jean-Luc Mélenchon et, du contrôleur des impôts dans le classement des costumes les plus effrayants,

Pas question pour autant de se passer des classiques de l’épouvante d’Halloween chez les ultras riches. Avec notamment, au menu de “la soirée de l’horreur”, un film intitulé “le retour des gilets jaunes” ou encore, des lectures dans le noir du célèbre livre maléfique : le Code du travail.

En revanche, pour les plus modestes, la soirée de l’épouvante devrait se résumer comme d’habitude à regarder pendant 2 heures un portrait d’Emmanuel Macron.