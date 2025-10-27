Les nouvelles vitres blindées du musée du Louvre volées pendant la nuit

C’est un véritable coup de massue pour le musée du Louvre. Alors que des vitres blindées et pare-balles venaient d’être livrées, c’est avec stupeur que les agents de sécurité ont découvert leur disparition ce matin en démarrant leur service. “Les nouvelles vitres venaient à peine d’être installées dans les quartiers les plus sensibles du musée” raconte désemparé Joshua Bordon, chef de la sécurité. Une mauvaise surprise qui n’empêche pas les agents du musée de rester optimistes. “C’est sûr que ça fout un coup mais on se console en se disant que, puisque les œuvres derrière ont déjà été volées, les malfaiteurs n’ont pu repartir qu’avec les vitres” poursuit-il, en affichant un sourire soulagé.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un petit groupe de trois personnes se serait introduits à l’aube dans le Louvre en forçant le cadenas de l’entrée principale à l’aide d’un gressin. Déambulant ensuite dans la galerie d’Apollon, les cambrioleurs auraient enjambé les divers éléments de sécurité composés de trois bandes de papier tue-mouche, d’un panneau “Arrêtez-vous s’il vous plaît” et de huit billes de type « œil-de-chat » posées à même le sol, avant d’enfourner les vitrines blindées dans des grands sacs de toile et de repartir en marchant. Une manœuvre qui, selon les experts, aurait été réalisée en moins de 2 minutes et 58 secondes.

Face à ce deuxième acte de malveillance, la direction du musée a annoncé réfléchir à un moyen de renforcer davantage la sécurité, la première piste de réflexion consistant à placer les nouvelles vitres de protection derrière de nouvelles vitres de protection.