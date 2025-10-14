Mulhouse, petite cité de caractère mou, énigme tenace de l’Histoire de France, a toujours fasciné les experts. “Avec les connaissances et les outils de l’époque, il est impossible que les Mulhousiens aient réussi à construire des édifices aussi quelconques et des rues si étroites” commente l’historien Bernard Lambroy. Une aberration anachronique qui est en passe d’être résolue grâce à l’hypothèse de Jeremiah Wagner, chercheur au CNRS. “Il est fortement probable que Mulhouse ait été en réalité bâtie en une seule journée. Certainement à la hâte. Sans plan. Après avoir vidé 12 quilles et dormi 3 heures” explique-t-il. Une hypothèse qu’il viendra appuyer naturellement en montrant une photo du “Musée de l’impression sur étoffe”, une autre de la traditionnelle “Rue de la Potasse” et une dernière de la célèbre galerie “800 photos quelconques de haricots plats”.

Après des recherches historiques approfondies, Mulhouse aurait effectivement été construite le 7 Octobre de l’an 429 entre midi et deux. L’architecte, un certain Wallace Mottier dit “le Laboureur”, aurait dessiné le plan de la ville sur un coin de nappe avant de défier les habitants de construire sa vision en un temps record en utilisant uniquement des briques de tartre et du fromage de chèvre. Une conception hâtive et “absolument pas aux normes” qui pourrait expliquer en grande partie son aspect “si étonnamment singulier”. Consolidée en 1348 par Rodolphe de Habsbourg en utilisant des tréteaux en robinier trouvés par hasard dans la cour d’une ferme, la ville est déclarée habitable en 1417 et commence à réellement se remplir en 1773. Des informations complémentaires qui valident à ce jour la thèse de Jeremiah Wagner en attendant des éléments nouveaux venant l’invalider.

Malgré ces quelques informations historiques, Mulhouse demeure encore aujourd’hui l’une des énigmes les plus tenaces de l’Humanité derrière Stonehenge, les Pyramides d’Egypte et le succès des Bodins.

Crédits : GettyImage/MichelPeres