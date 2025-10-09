La polémique autour de son coup au thorax sur un enfant de 6 ans à écorné l’image de Nawell Madani qui a été contrainte d’annuler sa tournée. Cependant, l’humoriste a entamé une reconversion étonnante : « Elle rejoint l’équipe pédagogique de Notre-Dame de Bétharram. C’est une très belle recrue qui saura mettre du sourire sur le visage des élèves. Ils pleureront toujours, mais de rire ! » s’exclame l’ancien Premier ministre François Bayrou, qui aurait fait les entremetteurs. « S’il nous augmente pas, le prochain ministre de l’Education, je le défonce ! » a écrit Nawell sur Instagram.

Pour en savoir plus sur l’incident, nous avons rencontré Nawell Madani dans les loges du King Comedy à Bruxelles. La star tente d’abord de nous expliquer qu’elle préparait « Un film de kung-fu pour enfants. Encore une daube que j’ai vendu une fortune à Netflix ». Mais très vite, la comédienne fend l’armure : « La vérité c’est que je suis tendue par la situation politique. Ne pas avoir de gouvernement c’est stressant, pourtant je suis Belge, je devrais être habituée ! » nous dit-elle avant de nous virer de sa loge d’un grand coup au thorax puis de nous étrangler avec une prise de jiu-jitsu.

Illustration Comédie +