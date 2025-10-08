Connect with us

Culture

Panini annonce la sortie de l’album des Premiers ministres sous Emmanuel Macron

Après la démission de Sébastien Lecornu, la marque a estimé qu’il y avait “matière” à lancer une collection.

Publié le

 mar 


Alors que la France traverse une grave crise politique certaines entreprises y voient des opportunités. C’est le cas de la célèbre marque de cartes à collectionner Panini, qui n’a pas hésité à annoncer le lancement de l’album Premiers ministres sous Emmanuel Macron. “Cela peut même être une série, car d’ici Noël, ça sera sûrement au moins dix albums pour avoir la collection entière ” nous confie l’un des membres du service marketing. 

Une collection qui va ravir les fans de la première heure qui, comme d’habitude proposera “des cartes rares” comme Michel Barnier et des moins sexy comme François Bayrou ou Jean Castex. “ On a essayé sur un échantillon test, la collection a été très bien reçue. Seul problème, c’est qu’ils ont tous demandé :  mais qui est ce “Sébastien Lecornu “?” nous confie Patrick, un membre du bureau. 

Dans les écoles, cela risque en tout cas d’être LE gros tube de cet hiver où, l’on imagine très bien les élèves s’échanger leur double ainsi que  leur mine déchue, lorsqu’ils  tomberont sur la carte Elisabeth Borne.  

Rubriques connexes:
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Les plus consultés