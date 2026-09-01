Politique
Après avoir servi des frites à Tourcoing, Édouard Philippe participera à un concours de tuning
L’ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle participera à la 17ème édition du Tuning Show de Tourcoing ce mardi 1er septembre à 15h sur le parking du supermarché Action.
Le leader du parti Horizons fera une entrée fracassante au volant d’une Golf GTI floquée de flammes rouges et noires, d’un dragon turquoise et de motifs psychédéliques, et équipée de deux gigantesques enceintes diffusant de la trance à 140 BPM. « Ce que j’aime, c’est quand on fait cracher les watts », nous explique Édouard Philippe, vêtu d’un pantacourt à carreaux jaunes et d’un marcel noir.
Si l’initiative peut surprendre, elle a cependant conquis les locaux, à quelques heures du début du concours. « Au début, je le trouvais trop austère, trop coincé. Mais quand j’ai vu qu’il avait mis des néons sous le châssis, je me suis dit : “lui, au moins, il sait où il va” », explique Philippe, dit Fifi, organisateur du concours. « Des jantes alu, un pare-soleil Red Bull, un levier de vitesse en forme de binouze 1664, ça, c’est un politique burné », abonde Toufik, un habitué du concours.
Face au succès de l’opération, plusieurs candidats auraient déjà prévu de multiplier les rencontres avec les classes populaires. Gabriel Attal aurait ainsi été aperçu en sarouel en train de s’entraîner au diabolo sur le parvis de la gare Saint-Lazare.
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