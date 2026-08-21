Les hackers de ZeroBytes annoncent avoir détourné les 8,75 € des caisses de l’Éducation nationale

La rentrée s’annonce catastrophique pour l’Éducation nationale après son piratage par les hackers de ZeroBytes, qui ont reconnu avoir détourné l’intégralité des caisses du ministère, à savoir la modique somme de 8,75 euros. Le ministre de l’Éducation nationale, Edouard Geffray, déplore « une perte inestimable », car, selon lui, « ces 8,75 euros devaient servir à lutter contre les classes surchargées et à revaloriser la paie des professeurs. Cette année, les classes resteront donc surchargées et les enseignants sous-payés ».

Contactés par nos soins sur l’application cryptée Telegram, les pirates reconnaissent avoir été surpris de découvrir autant d’argent sur le compte du ministère : « On parle tellement des bâtiments en ruine, pas aux normes, et des salaires minuscules qu’on n’espérait pas trouver plus de 1,50 euro et quelques stylos quatre couleurs », s’étonne l’un d’entre eux.

Au cours de la discussion, les pirates se sont dits prêts à rembourser la somme, en l’arrondissant même à la dizaine, conscients que « 8,75 euros, c’est quand même trois semaines de salaire d’un prof débutant ». Côté ministère, pour éviter de nouveaux piratages informatiques, l’Éducation nationale envisage de supprimer les cours de technologie ainsi que le B2i, ce diplôme grâce auquel les élèves se forment à l’informatique sur des logiciels de pointe tels qu’Excel et Windows 98.