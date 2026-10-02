Société
Blocus des lycées – Les CRS tentent de disperser les lycéens en leur répétant qu’ils sont « cringe »
Alors que le blocus des lycées se poursuit un peu partout en France, le Ministre de l’intérieur a donné des nouvelles consignes aux forces de l’ordre pour disperser les étudiants : leur répéter qu’ils sont « cringe » voire « archi gênants.»
La méthode semble fonctionner comme a pu le constater Patrice, CRS à Bourg-en-Bresse. Au lieu de sortir sa matraque, son taser et son lance-roquette comme il le fait d’habitude, celui-ci a décidé de houspiller les lycéens qui brandissaient des pancartes en leur criant : « Mdr, comment vous êtes malaisants de fou avec vos slogans éclatés au sous-sol. Alerte au cringe maximal, bonjour la gênance, je meurs »
Une tentative de déstabilisation réussie puisque l’invective a rapidement semé le doute parmi les manifestants. «Attendez les gars, c’est cringe ce qu’on fait ? On va se faire allumer sur Tik Tok ? » aurait demandé Théophile, 17 ans. « Mais nan, c’est zéro cringe, c’est un banger » lui aurait rétorqué Mélissa. Un débat dont a profité Patrice pour décocher trois tirs de LBD dans le groupe et ainsi neutraliser la menace terroriste.
Ce n’est pas la seule nouvelle méthode que les CRS ont testée ces derniers jours. En réponse aux manifestants les plus vindicatifs, les forces de l’ordre ont également pour consigne de leur répondre par une battle d’aura en leur adressant un dab, un six-seven et le « siuuu»
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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