Le ZEvent reversera une partie des fonds récoltés au gouvernement français

Immense succès pour la 10e édition du “marathon de streaming”, qui a permis de récolter un montant de dons records à destination d’associations caritatives, mais pas seulement. « Cette année, on voulait élargir la liste des bénéficiaires à toutes les structures vraiment dans le besoin, comme l’État français par exemple », commente ZeratoR, l’un des streamers à l’origine de l’initiative.

Pendant trois jours, plus de 300 streamers ont uni leurs forces pour inciter leur public à faire des dons « en faveur de ceux qui en ont le plus besoin, comme le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray ou la ministre de la Culture, si on en a une », expliquent les organisateurs. Au total, ce sont plus de deux millions d’euros qui seront reversés à ces deux ministères, multipliant leur budget par dix.

Conquis par l’opération, Sébastien Lecornu a fait une apparition surprise lors de l’évènement afin d’encourager les streamers. Il a également promis de « tout faire pour que le budget 2027 soit encore plus bancal que le précédent, afin de pérenniser ce type d’initiatives populaires ». L’idée d’un ZEvent permanent serait à l’étude pour permettre aux Français de donner tout au long de l’année afin d’aider le gouvernement à faire face à ses dépenses. Une initiative qui, selon le Premier ministre « n’a rien à voir avec un nouvel impôt, puisque même les milliardaires peuvent contribuer. »

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