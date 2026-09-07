C’est un choc politique sans précédent dans l’histoire de l’Allemagne. Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), porté par Ulrich Siegmund, est arrivé très largement en tête avec 43,8 % des voix ce dimanche 6 septembre. Une victoire que ses partisans ont célébrée en grande pompe en dansant autour d’un gigantesque feu de joie alimenté avec des ouvrages de Jasmina Kuhnke. « C’est un jour historique. Vous n’avez aucune idée de tout ce que l’extrême droite peut apporter à l’Allemagne et au monde si on la met au pouvoir », commente, enjoué, Günther Schulz, un partisan. Même son de cloche pour Frauke Müller, une autre militante. « Nous n’avons jamais essayé l’extrême droite. Avant de dire qu’on n’aime pas, il faut d’abord goûter ! », entonne-t-elle, heureuse, en levant le bras bien haut pour saluer la foule.

Il faut dire que cette élection arrive dans un contexte de crise sans précédent pour l’Allemagne : récession, chômage de masse, misère sociale… Une situation inédite à laquelle l’AfD a su apporter une réponse audacieuse en promettant du travail pour tous, de l’ordre et de la stabilité et le retour d’une Allemagne « grande et forte ». Le leader d’Alternative für Deutschland, Ulrich Siegmund, a de son côté remercié chaleureusement ses électeurs en se présentant ce lundi matin devant la permanence de son parti, affublé d’un képi tendance et d’un gigantesque aigle en bronze, en scandant avec ferveur le slogan de sa campagne : « Arbeitsplätze und etwas zu essen » (« Des emplois et à manger », NDLR ).

Une élection qui, selon les électeurs de l’AfD, arrive à point nommé et devrait enfin « apporter des solutions concrètes et finales face à la pire période que l’Allemagne ait jamais connue. »

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