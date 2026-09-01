Un escroc arnaquait les touristes depuis des années avec un parc « historique » baptisé le Puy du Fou

La supercherie durait depuis 1989, date d’ouverture du parc. Plus de 37 ans pendant lesquels les touristes du monde entier se sont pressés au sein du parc pour découvrir l’histoire de la Vendée à travers des reconstitutions parfois farfelues. « C’est grâce à un spectacle affirmant que Philippe de Villiers avait repoussé les Vikings seul avec une arbalète et deux faucons qu’on a commencé à avoir un doute », confirme un historien.

Interpellés par cette incohérence, des chercheurs décident de mener l’enquête et découvrent rapidement que le Puy du Fou n’a rien d’un parc historique. « Dans le spectacle sur la Révolution Française, le choix d’affirmer que les Révolutionnaires mangeaient des enfants est plutôt inexact », poursuit notre spécialiste. Un parti pris assumé par les responsables du parc, qui assurent que les journalistes de La Croix et de Louis XVI Magazine ont validé le script à l’unanimité.

Rattrapé par la justice, le Puy du Fou est tenu de se mettre en règle vis-à-vis de l’Histoire de France, sous peine de fermeture administrative du parc. En attendant, seuls les spectacles historiquement exacts sont autorisés. « Concrètement, il ne reste que le spectacle avec les aigles, à condition de leur enlever leurs petites couronnes et leurs banderoles “mort à la République” ».

En parallèle, les chercheurs s’intéressent également au cas du parc Astérix, soupçonné de donner une image erronée de la Gaule.