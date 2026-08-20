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Au delà du Périphérique

Pour fêter la fin des incendies, la mairie de Bordeaux organise un gigantesque barbecue

Pour fêter la fin des incendies, la mairie de Bordeaux organise un gigantesque barbecue

Publié le

 mar 

© Crédit photo : Pexels

C’est la fin de plusieurs semaines de cauchemar que la mairie de Bordeaux a décidé de célébrer ce vendredi en organisant un barbecue géant réparti sur 30 communes. Au programme : côtelettes, chipolatas et brochettes braisées, mais également cracheurs de feu, bolas enflammés, pyrogravure et pour finir la soirée en beauté : un gigantesque feu d’artifice. 

Un véritable « hymne à la vie » que le maire de Bordeaux Thomas Cazenave a déclaré « avoir pu financer intégralement en annulant plusieurs millions d’euros de crédits pour l’achat de Canadairs. » En plus des grillades, l’intégralité des fonds récoltés grâce à la vente de briquets, de cigarettes et d’allume-cigares aux couleurs de la région servira quant à elle à financer l’impression du Calendrier des Pompiers 2027 dans un papier cartonné d’une rare finesse. De quoi rendre hommage comme il se doit à un corps de métier aujourd’hui plus que jamais indispensable

Un repas festif largement mérité et qui devrait laisser place pour le dessert à l’arrivée du chef Philippe Etchebest, qui distribuera pour l’occasion de succulentes bananes flambées au rhum préparées à même le sol à l’ensemble des habitants. 

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