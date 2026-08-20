Pour fêter la fin des incendies, la mairie de Bordeaux organise un gigantesque barbecue

C’est la fin de plusieurs semaines de cauchemar que la mairie de Bordeaux a décidé de célébrer ce vendredi en organisant un barbecue géant réparti sur 30 communes. Au programme : côtelettes, chipolatas et brochettes braisées, mais également cracheurs de feu, bolas enflammés, pyrogravure et pour finir la soirée en beauté : un gigantesque feu d’artifice.

Un véritable « hymne à la vie » que le maire de Bordeaux Thomas Cazenave a déclaré « avoir pu financer intégralement en annulant plusieurs millions d’euros de crédits pour l’achat de Canadairs. » En plus des grillades, l’intégralité des fonds récoltés grâce à la vente de briquets, de cigarettes et d’allume-cigares aux couleurs de la région servira quant à elle à financer l’impression du Calendrier des Pompiers 2027 dans un papier cartonné d’une rare finesse. De quoi rendre hommage comme il se doit à un corps de métier aujourd’hui plus que jamais indispensable

Un repas festif largement mérité et qui devrait laisser place pour le dessert à l’arrivée du chef Philippe Etchebest, qui distribuera pour l’occasion de succulentes bananes flambées au rhum préparées à même le sol à l’ensemble des habitants.