Face au manque de moyens dans les lycées, le gouvernement promet davantage de CRS

Il était 21 heures hier soir lorsque le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, s’est entretenu avec le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. « Nous avons réfléchi ensemble, main dans la main, et très vite nous sommes tombés d’accord », a indiqué Édouard Geffray. « De mon côté, je n’ai plus de professeurs en réserve, alors que Laurent a énormément de CRS. La solution a donc vite été trouvée. »

Les deux hommes auraient alors tapé dans la main et dès ce matin, des colonnes de CRS viendront rejoindre les différents lycées. Selon un collaborateur proche du dossier, Laurent Nuñez promet un tir de LBD pour 30 élèves dès le 1er janvier 2027.

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