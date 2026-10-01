Connect with us

Politique

Face au manque de moyens dans les lycées, le gouvernement promet davantage de CRS

Alors que la contestation étudiante gronde, une proposition a été posée sur la table du Premier ministre afin de régler le conflit au plus vite.

Publié le

 mar 


Il était 21 heures hier soir lorsque le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, s’est entretenu avec le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. « Nous avons réfléchi ensemble, main dans la main, et très vite nous sommes tombés d’accord », a indiqué Édouard Geffray. « De mon côté, je n’ai plus de professeurs en réserve, alors que Laurent a énormément de CRS. La solution a donc vite été trouvée. »

Les deux hommes auraient alors tapé dans la main et dès ce matin, des colonnes de CRS viendront rejoindre les différents lycées. Selon un collaborateur proche du dossier, Laurent Nuñez promet un tir de LBD pour 30 élèves dès le 1er janvier 2027. 

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi

Newsletter Signup

Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !

Le journal Gorafi
S'abonner
Related Topics:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Les plus consultés

T-shirt Gorafi S'abonner au journal !