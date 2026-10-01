Politique
Face au manque de moyens dans les lycées, le gouvernement promet davantage de CRS
Alors que la contestation étudiante gronde, une proposition a été posée sur la table du Premier ministre afin de régler le conflit au plus vite.
Il était 21 heures hier soir lorsque le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, s’est entretenu avec le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. « Nous avons réfléchi ensemble, main dans la main, et très vite nous sommes tombés d’accord », a indiqué Édouard Geffray. « De mon côté, je n’ai plus de professeurs en réserve, alors que Laurent a énormément de CRS. La solution a donc vite été trouvée. »
Les deux hommes auraient alors tapé dans la main et dès ce matin, des colonnes de CRS viendront rejoindre les différents lycées. Selon un collaborateur proche du dossier, Laurent Nuñez promet un tir de LBD pour 30 élèves dès le 1er janvier 2027.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 2 jours
Révélation – Le président d’un parti fondé par des antisémites serait antisémite
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Chaque électeur qui votera Marine Le Pen recevra 5000 € issus de fonds européens
-
SociétéIl y a 7 jours
Rachida Dati parvient à s’échapper de son procès dans un coffre à bijoux
-
Au delà du PériphériqueIl y a 1 jour
Aréoport de Nice – Toujours aucune nouvelle de la sœur du pape
-
SociétéIl y a 1 semaine
Un conseiller bancaire surpris en train de donner un conseil dans l’intérêt de ses clients
-
JusticeIl y a 2 semaines
Allègement de peine – Patrick Bruel désormais autorisé à agresser des femmes à l’étranger
-
HoroscopeIl y a 1 semaine
Horoscope du 21 septembre 2026
-
PolitiqueIl y a 6 jours
Distancé dans les sondages, Bruno Retailleau arrête la politique et ouvre un compte OnlyFans