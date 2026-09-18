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Justice

Allègement de peine – Patrick Bruel désormais autorisé à agresser des femmes à l’étranger

La justice vient d’autoriser Patrick Bruel à voyager et ainsi agresser des femmes en dehors de la France. Reportage. 

Publié le

 mar 


C’est une décision de justice qui soulage enfin l’artiste dans ses projets professionnels. Saisi d’une requête concernant son contrôle judiciaire, la cour d’appel a estimé que les talents du chanteur ne devaient pas s’arrêter aux frontières de l’Hexagone. « C’est un véritable soulagement, nous confie son avocat. Patrick a tellement d’amour à offrir aux femmes du monde entier. Merci à la justice de lui permettre d’agresser all around the world ».

L’artiste visé par de nombreuses plaintes pour agression sexuelle voyait jusqu’à présent ses déplacements strictement limités par la justice. Ce matin, au Bourget, un avion privé a été affrété pour la star, par sa production : « Un jet tout confort avec une barre de pôle dance et une table de massage. On embarque une dizaine de femmes qui l’ont soutenu sur le groupe Facebook “Free Patrick”. Je vous l’annonce : le grand Patrick est de retour ! » s’exclame son producteur.

Face à cette décision jugée « trop clémente », des associations féministes n’ont pas caché leur écœurement. En attendant son procès, l’artiste aurait déjà booké plusieurs dates de concert aux Etats-Unis, au Texas, rassuré par le peu de fermeté des lois locales en matière de consentement. 

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