Justice
Patrick Bruel contraint de reporter sa prochaine agression « le temps que la justice fasse son travail »
Le chanteur, visé par de multiples accusations d’agressions sexuelles, a décidé de respecter le parcours judiciaire et de reporter sa prochaine agression à l’issue de la procédure.
Hier, Patrick Bruel est enfin sorti de son silence. « J’ai entendu toutes les critiques formulées par les militantes féministes et j’annonce que je reporte officiellement ma prochaine agression, le temps que la justice fasse son travail. »
Le chanteur s’est exprimé dans un long texte publié sur ses réseaux sociaux. « Mesdames, je vous ai comprises. Regardez, malgré ce beau temps et vos tenues légères, je ne vais convier aucune d’entre vous dans ma chambre d’hôtel. Oui, cette mode du t-shirt sans soutien-gorge me plaît énormément, c’est militant et ça vous va bien. Je vous embrasse, tendrement ! » a-t-il lancé avant de s’engouffrer dans son taxi.
Par ailleurs, une source judiciaire nous a rapporté une anecdote qui a choqué l’entourage de la star. En effet, lors d’un rendez-vous au cabinet de son avocate, Patrick Bruel lui aurait suggéré de « raccourcir un peu sa robe » pour « amadouer le jury ».
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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