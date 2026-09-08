Canicule – Le gouvernement propose 237 nouveaux jours de solidarité

Après la canicule meurtrière de 2003, le gouvernement avait imaginé de sacrifier un jour férié afin de financer la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, une mesure qui rapporte environ trois milliards d’euros par an. « C’était une idée satisfaisante pour l’époque, mais, au vu du réchauffement climatique, il faut désormais mettre les bouchées doubles. Même les bouchées deux-cent-trente-septuples », a déclaré un membre du gouvernement. Interrogé sur l’utilisation des 35 milliards d’euros déjà récoltés, le porte-parole du gouvernement s’est justifié : « Nous avons acheté énormément d’éventails pour les spectateurs de Roland-Garros, du Tour de France et de l’émission de Michel Drucker, car on y trouve de nombreux seniors. »

Des investissements nécessaires, mais qui semblent aujourd’hui insuffisants face à toutes les dépenses qu’engendrera la hausse des températures moyennes, selon un premier rapport. « L’argent récolté grâce à ces 237 jours de solidarité servira, en premier lieu, à renforcer la climatisation de l’Élysée. Par ailleurs, tous les sénateurs et députés disposeront d’une combinaison intégrale entièrement réfrigérée. » Il nous a également été précisé que chaque personnalité politique disposerait d’un sherpa chargé de porter en permanence un réfrigérateur sur son dos, afin qu’elle puisse avoir des boissons fraîches à disposition.

D’autres mesures pour lutter contre le réchauffement

Si certains investissements seront réalisés afin de garantir le bien-être global des Français, d’autres mesures, plus contraignantes, pourraient également être mises en place. « Lors des journées de forte chaleur, les Français devront arrêter d’expirer pendant au moins quatre heures par jour afin de ne pas produire de chaleur supplémentaire. »

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer