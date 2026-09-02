Nouvel échec d’une greffe de programme sur Olivier Faure

C’est à l’hôpital de la Salpêtrière que le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a été admis dans le plus grand secret ce mardi soir. La raison ? Une cinquième tentative de greffe de programme pour la présidentielle qui s’est malheureusement encore soldée par un rejet, dixit le corps médical. « Nous avons tenté de lui greffer un programme clair et complet comprenant des thèmes d’actualité comme le pouvoir d’achat ou l’écologie », commente le docteur Hervé Langlois, tout juste sorti du bloc après plus de huit heures d’opération. « Malheureusement le système immunitaire de monsieur Faure a violemment attaqué ce corps étranger, lui causant au passage de multiples dommages », poursuit-il, avant de se rendre au chevet du député pour lui administrer en urgence 3 grammes de vitamine C.

Après son échec d’une greffe de charisme, c’est donc un nouveau coup dur pour Olivier Faure, qui est apparu très diminué à notre micro, jusqu’à ce qu’on se rende compte qu’il ne s’agissait pas d’Olivier Faure mais d’une part de flan coco posée dans une assiette. Plusieurs collaborateurs du premier secrétaire du Parti socialiste ont toutefois tenu à rassurer ses cinq partisans en expliquant que l’homme politique serait « maintenu en observation quelques jours le temps de s’assurer que son état est enfin revenu suffisamment à la normale pour que plus personne ne prenne la peine de l’observer. »

Une opération chirurgicale lourde qui semble en inspirer plus d’un puisque les prétendants de LFI, des Écologistes, du PCF et du Parti socialiste à la présidentielle 2027 ont annoncé leur intention de se faire fusionner chirurgicalement afin de présenter enfin un seul et unique candidat à gauche.